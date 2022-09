Orban bei Gorbatschow-Trauerfeier in Moskau

Nach langer Krankheit verstorben

Der Friedensnobelpreisträger war am Dienstag - wie berichtet - nach langer schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren verstorben. Ein Staatsbegräbnis gibt es anders als nach dem Tod des russischen Präsidenten Boris Jelzin (1931-2007) nicht. Die Trauerfeier begann am Samstag um 9.00 Uhr (MESZ). Zunächst wurde der Leichnam Gorbatschows traditionell für mehrere Stunden im Haus der Gewerkschaften in Sichtweite des Kreml aufgebahrt. Dann konnten sich die Trauernden von dem ehemaligen Präsidenten verabschieden. Anschließend soll er auf dem Moskauer Prominentenfriedhof am Neujungfrauenkloster neben seiner Frau Raissa bestattet werden.