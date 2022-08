Politiker würdigen verstorbenen Gorbatschow

„Anerkennung wurde ihm in Heimat nie zuteil“

„Michail Gorbatschow prägte wie kein anderer die Annäherung zwischen Osten und Westen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa und dem Ende des Kalten Krieges. Möge er in Frieden ruhen“, twitterte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer ersten Reaktion am Dienstagabend. „Tragisch bleibt, dass die Anerkennung, die er im Westen genoss, ihm in seiner Heimat nie zuteil wurde (sic)“, bedauerte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) auf Twitter.