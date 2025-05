Polizei zieht jungen Raser aus dem Verkehr

Es war gegen 3.30 Uhr am frühen Samstagmorgen, als der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz AMG C43 mit Thurgauer Kontrollschild an der Polizei vorbeidonnerte. Ihn störte es offenbar wenig, dass die Exekutive ihn verfolgte, das am Polizeifahrzeug aufblinkende „Stopp“-Zeichen ignorierte er großzügig und stieg weiter aufs Gaspedal. So verloren die Beamten den Raser schließlich aus den Augen.