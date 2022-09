Gorbatschow-Trauerfeier: Putin nimmt nicht teil

Russlands Präsident Wladimir Putin wird der staatlichen Trauerfeier für den ehemaligen sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow am Samstag fernbleiben. Dies teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau mit. Die Trauerfeier werde „Elemente eines Staatsbegräbnisses“ enthalten, beispielsweise eine Ehrenwache. Genauere Details nannte er nicht.