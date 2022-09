Nach Reparatur: Neue NASA-Rakete startet am Abend

Am US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral startet am heutigen Samstag eine neue Mondrakete. Ursprünglich war ihr Start am vergangenen Montag geplant gewesen, technische Probleme machten jedoch einen Strich durch die Rechnung. Die Triebwerke der Schwerlastrakete „Space Launch System“ sollen um 20.17 Uhr (MESZ) gezündet werden.