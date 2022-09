„Klimabonus für Asylwerber ist falsches Signal“

ÖVP-Landesparteichef Christian Sagartz kann dem nichts abgewinnen: „Die Auszahlung des Klimabonus an Asylwerber und Asylberechtigte ist ein falsches Signal an all jene, die sich auf den Weg nach Österreich machen.“ Diese Entscheidung von Gewessler sei in Anbetracht der hohen Aufgriffszahlen nicht nachvollziehbar. „Die Ministerin ist gefordert, hier umgehend eine Korrektur vorzunehmen, denn die linke Träumerei und Willkommenspolitik muss endlich ein Ende haben“, fordert Sagartz.