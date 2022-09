„Wie ist Solidarität mit Drogensucht erklärbar?“

„Man will Politikern nicht in den Rücken fallen“

„Daher schweigen Ärzte und andere Experten über all das, was man eigentlich nach wenigen Berufsjahren in diesem Milieu wissen müsste. Gegenüber den politisch Verantwortlichen ist man ebenfalls leger, man will ihnen nicht in den Rücken fallen und schon gar nicht seinen Arbeitsplatz gefährden. So arbeitet man mit Betreuungskonzepten, von denen man genau weiß, dass sie ohne Tagesstrukturierung und Nachtbetreuung gar nicht funktionieren können. So findet man sich mit der Stagnation von Jugendlichen ab, wenn sie keine Arbeit finden und lieber am Landhausplatz oder in ihrer sturmfreien Bude chillen – bestens versorgt durch Einkäufe in der Mentlvilla“, kritisiert der Einheimische.