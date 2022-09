Wer Gutes tut, bekommt als Dank schönen Rasen

Start in Neusiedl am See

Der Auftakt der Charity-Aktion erfolgt in Neusiedl am See. Die drei Herren suchen sich einfach eine beliebige Gasse aus, in der es Vorgärten gibt und bieten den Besitzern an ihren Rasen für einen kleinen Obolus zu mähen. „Wir werden sehen, wie gut das angenommen wird. Wir starten in Neusiedl am See und arbeiten uns dann weiter runter. Ob wir bis Weiden am See oder sogar noch bis nach Gols kommen, wird sich weisen“, schmunzelt der junge Mann.