Samstagfrüh, Railjet von Wien nach Linz. Schlaftrunken nuckeln die Passagiere am Kaffee, beißen in ihre Frühstücksweckerl. Ich krame im Rucksack herum, will die 70 Minuten mit „Ace Combat 7“ totschlagen, ein paar Schiffe versenken. Ich drücke den Power-Button eines neuen Gadgets, merke, dass ich nicht allein bin. „Oh, was ist das denn für eine PlayStation?“, raunt am Platz hinter mir ein kleiner Bub seiner Schwester zu.