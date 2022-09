Tirolerin (36) nach Wanderung spurlos verschwunden

Die vermisste Frau ist in etwa 1,55 Meter groß, sie wiegt zirka 45 bis 50 Kilogramm und hat eine schlanke Statur, dunkelbraune, schulterlange gewellte Haare und braune Augen. Sie hat einen Überbiss am Oberkiefer, ein auffälliges Muttermal im linken Halsbereich und eine „Gecko“-Tätowierung in der Größe von ca. 10 Zentimetern am linken Schulterblatt. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jogginghose, eine hellbraune Jacke (wurde aufgefunden) sowie eine orange-gelbe Umhängetasche.