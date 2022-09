Ohio: Gefährliches Virus befällt Weißwedelhirsche

„Du hast mir wahrscheinlich nicht geglaubt“, ist ein Polizist in dem Video zu hören. „Nun ja, du sagtest ,Zombie-Hirsch‘, also dachte ich ...“, erwidert ein Zweiter. Die Weißwedelhirsche in Ohio leiden unter Epizootische Hämorrhagie (EHD), einer Krankheit, die von einem Virus namens Epizootic hemorrhagic disease virus (EHDV) verursacht wird.