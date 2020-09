„Zombie-Krankheit“ wieder in Norwegen aufgetaucht

„Das ist der erste Fall von CWD in Norwegen seit dem Winter 2017/2018“, sagte ein Sprecher der Lebensmittelaufsicht am Freitag. Wie und wo sich das Tier infiziert habe, sei unklar. Die Krankheit greift das zentrale Nervensystem an, was dazu führt, dass infizierte Tiere immer ausgezehrter und schlapper werden. Deshalb wird die Erkrankung auch „Zombie-Krankheit“ genannt. Von einer Übertragung auf Menschen oder Haustiere ist bisher nichts bekannt.