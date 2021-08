Weißwedelhirsche in den USA mit Corona infiziert

Bei 481 Proben von wilden Weißwedelhirschen in den Bundesstaaten Illinois, Michigan, New York und Pennsylvania hat das USDA in einem Drittel der Fälle Antikörper gegen Covid-19 gefunden. „Unsere Studie war eine einführende Erhebung, bei der nur relativ kleine Stichproben in einigen wenigen Schwerpunktbereichen untersucht wurden“, sagt USDA-Forscher Thomas DeLiberto.