Ana de Armas stinksauer über Zensur für „Blonde“

„Es gibt einige Shows und Filme, wo es sexuell noch viel mehr abgeht als bei uns!“ Ana de Armas wusste, dass das (Liebes)-Leben von Marilyn Monroe nicht immer jugendfrei war. Dennoch ist die kubanische Schauspielerin stinksauer auf die US-Zensur. Denn diese stellte ihren neuen Film „Blonde“, in dem sie sich in die Hollywood-Ikone verwandelt, auf den Index. Sprich, wenn der Film in Amerika auf Netflix anläuft, wird er mit der seltenen Altersfreigabe „NC-17“ versehen sein - ab 18!