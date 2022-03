Novum für Netflix: Neuer Monroe-Film kriegt FSK-18

In einem neuen Netflix-Film über Marilyn Monroe geht es hart zur Sache. Zu hart für die amerikanische Zensur. Denn wegen der „expliziten Sexszenen“ wurde „Blonde“ jetzt mit der seltenen „NC-17“-Altersfreigabe versehen, was bei uns in etwa FSK-18 entspricht und ein komplettes Novum in der Geschichte des Streaming-Senders darstellt.