Elias braucht dringend eine Stammzellenspende

Pro Jahr erkranken etwa 1000 Menschen in Österreich an Krebs. Die Chancen, einen passenden Spender zu finden, stehen 1:500.000. Ohne diesen passenden Spender werden die Patienten ihre Erkrankung nicht überleben. Umso wichtiger ist es, sich typisieren zu lassen. Franz Nika, selbst gerade auf dem Weg zur Stammzellenspende, bringt es auf den Punkt: „Jeder, der gesund ist, sollte sich typisieren lassen. Denn was gibt es Schöneres, als einem Menschen das Leben zu retten?“