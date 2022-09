Franz (63): „Ich musste für meine Familie kämpfen“

„Damit lassen sich bösartige Bluterkrankungen heilen, die sonst schlecht zu behandeln wären. Dieser Eingriff war in Linz damals brandneu, Franz Altreiter der zweite Patient. Eine Pionierentscheidung der damaligen Zeit“, so Hämato-Onkologe OA Priv.-Doz. Dr. Johannes Clausen, Leiter der Knochenmarkstransplantations-Ambulanz am Ordensklinikum Linz Elisabethinen (OÖ). „Der Patient sprach gut auf die Chemotherapie an, die Transplantation wurde ergänzend durchgeführt, um einen Rückfall zu verhindern.“