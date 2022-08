Zwei amerikanische Bomber im Luftraum über Kärnten

Die legendären US-Bomber wurden in den 40er Jahren von Boeing als Nuklearwaffenträger entwickelt und erhoben sich am 15. April 1952 erstmals in die Lüfte. Im Kalten Krieg war die B52 ein Grundpfeiler der US-amerikanischen nuklearen Abschreckung und ist das älteste noch aktive Strahlflugzeug der Welt. Und am Freitag oder Samstag werden diese Riesen über Kärnten zu sehen sein.