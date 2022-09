Husky-Rudel durch „Krone“ Futterspende gerettet

Hilfe in der Not

Bereits kurz nach Beginn des Krieges lief eine große, gemeinsame Hilfsaktion der „Krone“-Tierecke und der Wiener Volkshilfe an. Im Rahmen der Aktion

„A G’spia für’s Tier“, wo eigentlich in Not geratene Wiener und Wienerinnen bei der Tierhaltung unterstützt werden, erhalten nun auch zahlreiche ukrainische Flüchtlinge mit ihren Tieren Hilfe. Es gibt finanzielle Stützung bei medizinischen Notfällen und der Grundversorgung, und dank „Fressnapf Österreich“ auch Futter- und Sachspenden in Form von kuscheligen Hundebetten, Kratzbäumen und noch vielem mehr.