Kriegsdrama: „Ich gehe nicht ohne mein Tier!“

Große Not

Ein aufmerksamer freiwilliger Helfer spricht die junge Frau an, die mit starrem Blick in ihr Handy tippt. Natalya bricht wortlos in Tränen aus, öffnet die Box und nimmt ein Fellknäul mit großen Augen auf ihren Arm. Mithilfe eines Übersetzers kommt das ganze Drama ans Tageslicht: Die Ukrainerin musste das Tier während des Bombenhagels in der Wohnung zurücklassen, da Katzen in den Schutzkellern nicht erlaubt waren. Natalyas Appartement wurde getroffen und schwer verwüstet, mitten in den Trümmern kauerte völlig verstört ihr Stubentiger - blutverschmiert.