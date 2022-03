„Krone Tierecke“ im Einsatz für Tiere der Ukraine

„Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner war am Mittwoch am Wiener Hauptbahnhof vor Ort, wo die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine ankommen. An einem Infostand sprach sie mit den Menschen, brachte Futter und Zubehör, das bei Bedarf verteilt werden kann, und wies sie auf das Angebot der „Krone Tierecke“ hin, die Vierbeiner vorübergehend in Pflege zu nehmen. Denn in so mancher Notunterkunft ist es nicht erlaubt, seine Vierbeiner mitzubringen.