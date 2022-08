Teenager angeschossen: Polizei bezieht Stellung

Mehrere Einschusslöcher im gestohlenen Kastenwagen, zwei Projektile trafen einen erst 14-jährigen Verdächtigen. Die spektakuläre Verfolgungsjagd am vergangenen Freitag im Tiroler Unterland, die letztlich in St. Johann (Bezirk Kitzbühel) in Schüssen gipfelte, sorgt weiter für heftige Debatten. Nicht zuletzt deshalb, weil kürzlich der Anwalt des verletzten Burschen heftige Kritik am Vorgehen der Polizei übte. Am Dienstagnachmittag meldete sich nun die Tiroler Polizeiführung zu Wort und bezog Stellung.