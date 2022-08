Viele offene Fragen nach Polizeischüssen

Tatort Bahngeleise in St. Johann vorige Woche. In aller Herrgottsfrüh reißen Schüsse Anwohner aus dem Schlaf, manche glauben, nur zu träumen. Doch was sich am Bahnkörper abspielt, ist real, kein Krimidreh. Ein weißer Kastenwagen, im Inneren drei Jugendliche, die der Polizei zuvor eine wilde Verfolgungsjagd lieferten.