Anwalt von Schussopfer: „Stil von Killerkommando“

Zahlreiche Einschusslöcher im gestohlenen Kastenwagen, zwei Projektile trafen einen erst 14-jährigen Verdächtigen: Die spektakuläre Verfolgungsjagd Freitagfrüh im Tiroler Unterland, die letztlich in St. Johann (Bezirk Kitzbühel) in Schüssen gipfelte, sorgt weiter für Aufregung. Auch beim Anwalt des verletzten Burschen, der nun mit heftiger Kritik am Vorgehen der Polizei aufwartet.