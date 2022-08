Schüsse in Tirol: Kärntner Polizei übernahm Fall

Waren die Schussabgaben durch die Polizisten tatsächlich notwendig? Und warum gleich neun an der Zahl? Diese und viele weitere Fragen wirft der Vorfall am Freitagmorgen in St. Johann in Tirol auf. Das Landeskriminalamt führte nur am Anfang die Ermittlungen. Mittlerweile haben Kollegen des LKA Kärnten den Fall übernommen. Das sei in solchen Fällen so üblich. Um jeglichem Verdacht der Befangenheit den Garaus zu machen.