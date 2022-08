Meghans Aussagen lassen die Wogen hochgehen

Belagerte Schulen?

In dem Interview schimpft Meghan auch die britische Presse aus und erklärt, man hätte die Kinder nicht wie in Kalifornien in der Früh ungestört in die Schule oder den Kindergarten bringen können, wäre man geblieben. Es würde immer eine Meute von Fotografen vor den Einrichtungen gelauert. Eine glatte Lüge korrigieren britische Zeitungen.

Es gibt sehr strenge Kinderschutzgesetze in Großbritannien, nicht nur royale Kinder betreffend und niemand lauere vor Schulen. In all den Jahren seit der Einschulung von den Kindern von Prinz William und Herzogin Kate hätte es noch kein Paparazzi-Foto gegeben, sondern nur jene, die vom Königshaus veröffentlicht wurden.