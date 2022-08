Meghan und Harry adoptierten gerettete Hündin

Meghan und Harry wollten ältere Hundedame

Das Paar habe die Tierschutz-Organisation in diesem Monat besucht und sich speziell für die ältere Hundedame statt für einen ihrer acht Welpen entschieden, sagte Keith. Das „Beagle Freedom Project“ verlinkte den Bericht über die Adoption am Mittwoch auf Twitter. „Ich war sehr beeindruckt von ihrer Leidenschaft für das Wohl der Tiere! Sie haben sich sogar bei uns gemeldet, um uns wissen zu lassen, wie es Mia jetzt in ihrem neuen großartigen Zuhause geht“, plauderte Keith zudem aus.