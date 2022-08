Traumberuf Polizist? Immer mehr Bewerber scheitern

Unsere Polizisten sind das Um und Auf in Österreich - doch Anforderung und Belastung an den Freund und Helfer werden immer mehr. Der Nachwuchs hingegen immer weniger. Pandemie, Corona-Leugner-Demos und Asylansturm kommen zum täglichen Brot der Polizeiarbeit wie Verkehrskontrollen, Streitschlichtungen, Festnahmen und Co. noch obendrauf.