Von 17 Bewerbern schaffen nur fünf Liegestütze

Schwierige Suche

Die von der Politik verordnete Ausbildungsoffensive stellt die Exekutive auch in Oberösterreich vor Probleme, bestätigt Polizeichef Pilsl: „Wir haben in den vergangenen drei Jahren jeweils 200 neue Leute eingestellt. Jetzt haben wir den Plafond erreicht, müssen uns mit großen Unternehmen wie etwa Fronius matchen, die 2000 Mitarbeiter suchen. Auch im Innviertel machen uns starke Firmen gewaltig Konkurrenz.“ Insgesamt sind derzeit inklusive der Verwaltung rund 4500 Menschen in OÖ für die Polizei tätig, ein historischer Höchststand.