Winzer im Rennen um Rot-Goldene Traube

Das große Finale geht am 7. Oktober in der Cselley-Mühle in Oslip über die Bühne. Im Rahmen eines glanzvollen Events werden die Top 3 der jeweiligen Kategorien einer letzten Prüfung unterzogen, der Beste gewinnt. 370 Weine sind bisher eingereicht. Wer mitmachen will, meldet sich per E-Mail unter: info@weintourismus-burgenland.at