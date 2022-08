Geklaute Bikes in Sachsen sichergestellt

Es war der wohl spektakulärste Fahrraddiebstahl in der Geschichte Vorarlbergs: In der Nacht auf Samstag wurden aus einem Sportgeschäft in Schlins etwa 50 hochwertige Bikes sowie Markenkleidung und Sonnenbrillen gestohlen. Stunden später wurde das Diebesgut hunderte Kilometer entfernt im sächsischen Bautzen konfisziert.