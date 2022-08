Streit um Berechnung: Auf Straßen baden gehen?

Bald ist der Badesommer vorbei, auch an Oberösterreichs Seen wird wieder Ruhe einziehen. In der Politik werden diese im Herbst aber mehr denn je Thema sein, nämlich wenn es um die Qualität und das Ausmaß der freien Seezugänge geht. Denn nach dem Sommer ist zugleich ja auch wieder vor dem Sommer. Jetzt wird darüber diskutiert, ob Straßen zum Seezugang dazu gerechnet werden dürfen.