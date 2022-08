Erneut starker Reisesamstag: Staus auf Autobahnen

Langes Warten in Kärnten

In Kärnten kam es im Oswaldibergtunnel bei Villach zu Wartezeiten in Richtung Süden, da die Straße wegen eines defekten Autos gesperrt werden musste. Am Karawankentunnel auf der A11 Richtung Slowenien musste bis zu einer Stunde gewartet werden.