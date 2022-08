Reiseverkehr ist „für die Anrainer grenzwertig“

Deutsche Lenker, die versuchen den deutschen Grenzkontrolleuren auszuweichen - das hat eine gewisse Ironie. Zu beobachten ist dies mittlerweile jedes Juli- und August-Wochenende in Wals auf der B1 zwischen Himmelreich und Walserberg. Es sind meist Urlauber am Heimweg in den Norden, die von der Autobahn - beispielsweise beim Flughafen - abfahren, nur um kurz nach dem Grenzübergang am Kleinen Walserberg wieder auf die Autobahn auffahren zu können. Dafür tuckern die Reisenden teils mit Wohnwagen-Gespanne durch die engen Nebenstraßen. Die Folge: Dauer-Stau. Ein Problem, speziell für die Anrainer der B1, wissen zwei Walser Politiker: Sowohl Verkehrslandesrat Stefan Schnöll, der von einer „extrem schwierigen Schlüsselstelle“ spricht, als auch Vize-Bürgermeister Andreas Hasenöhrl, der sich für eine „grenzübergreifende Verkehrslösung für die leidgeprüften Anrainer“ einsetzt.