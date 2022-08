Wieder kilometerlange Staus im Reiseverkehr

Reisesamstag ist gleich Stau-Samstag in Salzburg. Wie zu erwarten kommt es auch heute zu langen Staus auf der Tauernautobahn. In der Früh und am Vormittag kam es vor allem in Richtung Süden zu längeren Verzögerungen auf der Tauernautobahn. Ab dem späten Vormittag wurde die Kolonne in Richtung Norden vor dem Grenzübergang Walserberg zur Nervenprobe.