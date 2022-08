Mühlviertler tauschten Gold gegen Falschgeld

Dann schafften die Täter es aber, die Opfer abzulenken und das echte Geld gegen Falschgeld auszutauschen. Als die Mühlviertler den Schwindel bemerkten, waren die Gauner weg, hatten das Gold und das echte Geld mitgenommen. Daheim in Königswiesen ging man zur Polizei und die übergab den Fall an eine auf sogenannte Rip-Deals spezialisierte Einheit in Wien.