Golser Gemeinderat ebnete Weg für neues Spital

Dagegen waren zwei Grüne und ein ÖVP-Mitglied, zwei weitere Türkise enthielten sich. Die Grünen hatten am selben Tag in einer Aussendung vor der Umwidmung gewarnt. Offensichtlich ohne Erfolg. Bürgermeister Kilian Brandstätter (SPÖ) ist erfreut: „Das war ein guter Tag für die Gesundheitsversorgung im Bezirk Neusiedl am See.“ Die neu beschlossene Flächenwidmung sei das Fundament für eine moderne und nachhaltige Gesundheitsversorgung im Bezirk Neusiedl am See.