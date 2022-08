England: Extreme Dürre legt alte Steinbrücke freie

Die aktuelle Dürre in weiten Teilen Europas ist für viele Menschen eine große Belastung und wirft auch zahlreiche Probleme auf. Doch sie liefert vielerorts auch Einblicke in vergangene Zeiten. Wie etwa in der englischen Grafschaft Yorkshire, wo der stark gefallene Pegel eines Stausees eine alte Steinbrücke freigelegt hat.