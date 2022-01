Leerer Stausee lässt Blick auf versunkenes Tal zu

Der Staudamm am Ende des Verzascatal ist die vierthöchste Staumauer in der Schweiz. Grund für die praktisch vollständige Entleerung der Talsperre sind Sanierungsmaßnahmen. Während der Sanierungsarbeiten an dem Damm ist derzeit ein Blick auf die versunkene Landschaft möglich (Video oben). Sogar eine alte Steinbrücke ist sichtbar.