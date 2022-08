Extreme Dürre legt Dinosaurier-Spuren frei

Im US-Bundesstaat Texas haben die Mitarbeiter eines Nationalparks in einem ausgetrockneten Flussbett unzählige Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt. Die extreme Dürre in diesem Sommer habe die mit Sedimenten gefüllten Spuren zutage gefördert, sagte am Dienstag die Leiterin der für die Naturparks und Wildtiere zuständigen Behörde, Stephanie Salinas Garcia.