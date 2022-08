Emotionales Wiedersehen mit einem saften Riesen

Die ganze Geschichte

„Kaavan“ kam 1985 als Geschenk aus Sri Lanka nach Pakistan. Von 1990 an lebte er mit seiner Partnerin „Saheli“ zusammen, doch seit ihrem Tod im Jahr 2012 fristete „Kaavan“ ein einsames Dasein als letzter Asiatischer Elefant in Gefangenschaft in Pakistan. Im Mai 2020 entschied der Oberste Gerichtshof von Islamabad, dass alle im Zoo von Islamabad lebenden Tiere in Tierschutzzentren umgesiedelt werden müssen. Dies führte zur Rettung von „Kaavan“ und 38 weiteren Tieren, die Vier Pfoten in artgerechte neue Heimatorte vermittelte.