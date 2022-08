Radprofi stirbt wenige Stunden nach TV-Auftritt

Beeindruckend: Auch drei platte Reifen konnten ihn nicht stoppen. „Ehrlicherweise war es ein bisschen ein Desaster. Aber ich bin einfach immer weitergefahren. Ich vermute, ich war immer noch zuversichtlich, die Führenden einzuholen und zu gewinnen, so habe ich einfach alles in die Waagschale geworfen“, so der 37-Jährige, der erst Anfang des Jahres Profi wurde. „Was blieb mir anderes übrig?“