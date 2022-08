Familie saß ganze Nacht auf Gletscher fest

Am Montag gegen 8.30 Uhr brach das Trio aus dem Raum Stuttgart nach einer Übernachtung auf der Totalphütte in Richtung Mannheimer Hütte auf. Im Bereich des Schesaplanasattels verließ die Gruppe aus unbekanntem Grund den markierten Weg und ging - trotz fehlender Gletscherausrüstung - über den Brandner Gletscher in Richtung der Gletscherseen talwärts. Der Abstieg über das Eis gestaltete sich laut Polizei schwierig und gefährlich.