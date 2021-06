Mit Sneakers und Jogginghosen auf dem Klettersteig

Zwei junge Männer aus den deutschen Städten Stuttgart bzw. Konstanz machten sich am frühen Samstagnachmittag von St. Antönien (Schweiz) auf den Weg, um über den Partnunblick-Klettersteig in Richtung Sulzfluh-Massiv aufzusteigen. Was die beiden allerdings komplett außer Acht ließen, war die Wettersituation. „Zu diesem Zeitpunkt war es eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit, bis Niederschlag einsetzt“, sagt Rupert Pfefferkorn, Chef der Bergrettung Schruns-Tschagguns.