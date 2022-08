Webb-Teleskop funkt beeindruckende Jupiter-Bilder

„Um ehrlich zu sein, hatten wir nicht wirklich erwartet, dass es so gut wird“, sagt die Planetenastronomin Imke de Pater von der University of California in Berkeley. Sie leitete die Beobachtungen des Jupiter mit Thierry Fouchet vom Pariser Observatorium, als Teil einer internationalen Zusammenarbeit für das Webb Early Release Science-Programm. „Es ist wirklich bemerkenswert, dass wir Details auf Jupiter zusammen mit seinen Ringen, winzigen Satelliten und sogar Galaxien in einem Bild sehen können“, wird de Pater auf der Website der US-Raumfahrtbehörde NASA zitiert.