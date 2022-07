Mit „Webb-Teleskop“ dem Urknall so nah wie nie

Doch was bedeuten die Fotos wirklich? „Das Licht, das man auf einem dieser kleinen Flecken sieht, ist seit 13 Milliarden Jahren unterwegs“, erklärt der NASA-Chef.Der Wiener Physiker Werner Gruber konkretisiert: „Diese Aufnahmen geben Auskunft über die Phase kurz nach dem Urknall. So nah an dieser Zeit waren wir noch nie. Manche Galaxien sind so schnell unterwegs, dass man sie nur mit Infrarot sieht.“