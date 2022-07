„Webb“-Teleskop durch Mikrometeoriten beschädigt

Die NASA überlegt nun, wie man die Gefahr von weiteren allfälligen Schäden durch Mikrometeoriten-Einschläge reduzieren könnte. Etwa durch das Ausrichten des Raumfahrzeuges in bestimmte Richtungen, um die Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls zu minimieren. Zum Beispiel, indem man den riesigen Spiegel aus der Flugrichtung des Observatoriums dreht. Ansonsten schneidet die Sternwarte im All gut ab. „Die wissenschaftliche Leistung von JWST ist fast durchweg besser als erwartet“, heißt es in dem NASA-Bericht.