Schlag für Wirtschaft und neuer Ruf nach Freiheit

Am Brexit ändert Johnsons Rücktritt nichts

Was Johnsons Rücktritt für Europa und den Brexit bedeutet? Auch das hängt von der Nachfolge ab. In der heiklen Grenzfrage zwischen dem EU-Land Irland und Nordirland könnte es Entspannung geben, am Brexit selbst wird sich nichts ändern. „Selbst die Labour-Partei akzeptiert den Austritt. Damit würde auch eine erneute Volksabstimmung keinen Sinn ergeben“, sagt die britische Politologin Melanie Sully zur „Krone“.