Vier- und Zweibeiner schnauften bei Hundesport

Insgesamt 50 Teilnehmer aus ganz Österreich sind mit ihren Vierbeinern am Sonntag beim großen Agility-Wettbewerb der Gnesauer Hundesporttage angetreten. Gemeinsam mit den Hunden wurden spezielle Parcours gemeistert. „Dieser Sport stärkt die Verbindung zum Tier und er macht unglaublich Spaß“, erzählt Inge Hertenberger, die die einwöchige Veranstaltung seit 24 Jahren organisiert. Von Montag bis Freitag können sich Interessierte in Fünfer-Gruppen mit zwei Profitrainern auf den Wettbewerb am Wochenende vorbereiten.