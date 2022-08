Dauerbrenner Holz nun auf dem Weg zur Luxusware

Lieferengpass auch im Baumarkt

Generell sorgt die derzeitige Preispolitik bei Kunden für Ärger. Hat eine Kiste mit 0,85 Raummeter in einem Baumarkt vor der Krise 80 Euro gekostet, so muss man jetzt 179 Euro hinblättern. „Man fühlt sich ausgenutzt. Bald werden wir uns Heizen im Winter gar nicht mehr leisten können“, beklagt ein Mann aus dem Bezirk Oberpullendorf. Dazu sei angemerkt: Baumärkte vertreiben vorwiegend Holz aus dem Ausland. Es herrscht ein Lieferengpass. „Ich will keine Kunden, die immer dieses Holz gekauft haben und unsere Bauern verhungern ließen“, betont Andronik. „Ich werde sie auch weiterhin wegschicken.“